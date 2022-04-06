Дагестан обладает необходимым потенциалом для производства семян для всей страны

На повестке заседания Совета по развитию АПК при Главе РД значилась тема научного обеспечения импортозамещения семеноводства овощных культур. В текущем году Дагестан практически полностью обеспечен семенами зерновых и овощных культур. По словам Абдулмуслима Абдулмуслимова, в республике оказывалась грантовая поддержка научным учреждениям, что позволило увеличить количество семян в два раза. В регионе был создан селекционно-семеноводческий центр, ведутся мероприятия по созданию виноградного питомника, кроме этого, в регионе заложено производство семян двулетних культур. Согласно мнению директора Дагестанской опытной станции филиала Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова Киштили Куркиева, у региона есть потенциал для производства семян для всей страны.

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