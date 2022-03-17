Дагестан обеспечен продовольствием

Сегодня на заседании Совбеза РД ключевым вопросом обсуждения стала оценка обеспеченности республики продовольствием.

Первый зампредседателя Правительства Дагестана Руслан Алиев дал подробный отчёт по социально-экономической ситуации. По его данным Дагестан способен обеспечить достаточным количеством определённого перечня продуктов. В частности рисом, бараниной, овощами. Наряду с этим дефицит продуктов на рынке не выявлен и не имеет рисков появления.

С целью стабилизации ценовых волнений на рынке будут проводиться ярмарки.