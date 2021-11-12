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Дагестан нуждается в более активной патриотической работе

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Встреча Сергея Меликова с представителями общественной организации «Офицеры России» — Героями России Сергеем Липовым, Павлом Шевченко, Дибиргаджи Магомедовым прошла с обсуждением вопроса взаимодействия региональной власти с общественными организациями для улучшения уровня нравственно-патриотического воспитания молодёжи.

В процессе обсуждения было отмечено, что в течение последней недели в Дагестане проводится много мероприятий в данном тематическом направлении. В частности, открывается мемориал защитникам Отечества в Каспийске.

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