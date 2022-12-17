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Дагестан направил порядка 700 млн рублей на поддержку семей участников СВО

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Об этом заявил премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе совещания в Ботлихском районе.

Часть средств направлена через Дагестанский региональный социальный фонд «Все вместе» на выплаты семьям погибших, другая часть — через Минтруд Дагестана на помощь семьям мобилизованных.

Также премьер-министр подчеркнул роль Дагестана в проведении СВО.

«И в такое непростое время мы как никогда должны сплотиться вокруг главы нашей республики Сергея Алимовича и вокруг главы нашего государства Владимира Владимировича Путина».

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