Дагестан направил порядка 700 млн рублей на поддержку семей участников СВО

Об этом заявил премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе совещания в Ботлихском районе.

Часть средств направлена через Дагестанский региональный социальный фонд «Все вместе» на выплаты семьям погибших, другая часть — через Минтруд Дагестана на помощь семьям мобилизованных.

Также премьер-министр подчеркнул роль Дагестана в проведении СВО.

«И в такое непростое время мы как никогда должны сплотиться вокруг главы нашей республики Сергея Алимовича и вокруг главы нашего государства Владимира Владимировича Путина».