Дагестан направил очередную партию закупленных товаров, необходимых для обеспечения военнослужащих, находящихся в зоне СВО

Имущество доставило МЧС Дагестана в войсковую часть в Буйнакске.

В перечень необходимых товаров вошли зимние берцы, нательное белье, лопаты, полотенца, утепленная зимняя куртка и штаны, термобелье, плащи-накидки, тактические фонари, маскировочные халаты, индивидуальные аптечки, а также предметы первой необходимости (шампуни, зубные щетки и пасты, гели для душа, антибактериальные салфетки, дезодоранты и другое).

Напомним, что чрезвычайное ведомство по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова на основании распоряжения Правительства Республики Дагестан было определено ответственным органом исполнительной власти и осуществило по заявке Военного комиссариата Республики Дагестан и Министерства обороны закупку военного обмундирования и снаряжения.