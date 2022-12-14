Дагестан направил очередную партию гуманитарной помощи участникам СВО

Очередная партия гуманитарной помощи от фонда «Чистое Сердце» в рамках благотворительной акции «Посылка из дома» была доставлена, проходящим службу в зоне проведения СВО.

В каждой из таких «посылок из дома» были вложены только самое необходимое — сладости, продукты первой необходимости, консервы, предметы личной гигиены, тёплые вещи, лекарства, специальная форма и тёплая одежда. Также в каждую посылку были вложены письма с рисунками со словами поддержки от учеников.

Отметим, фура с 40 тоннами гуманитарной помощи прибыла в г. Севастополь, а оттуда благотворительные посылки были доставлены солдатам.