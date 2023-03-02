Дагестан направил гуманитарную помощь для пострадавших в ходе землетрясения в Сирии

Правительство Республики Дагестан оказало гуманитарную помощь пострадавшим в результате разрушительного землетрясения в Сирийской Арабской Республике.

Совместными усилиями Правительства Дагестана, Минпромторга РД, промышленных предприятий – «Волна», «Завод им. Гаджиева», «Стройдеталь», «КЗТМ», «КЭМЗ», «Стеклопласт», «Электросигнал», «ДКСМ», «КЭАЗ», Минобороны России и Благотворительного фонда им. Алигаджи Акушинского гуманитарный груз (в общей сложности — 64 тонн, в том числе 4 тонны медикаментов) доставлен на базу сбора помощи в Сирии.

В состав груза вошли постельные принадлежности, палатки, зимняя одежда и обувь, матрасы, осветительные приборы, продуктовые наборы, лекарства средства и медикаменты в соответствии с запросом.

«Мы не можем и не должны оставаться в стороне от человеческого горя. Множество семей осталось без кормильцев, без крова. Неважно, где, в какой стране произошла трагедия, Дагестан всегда будет оказывать помощь тем, кто попал в беду», — прокомментировал глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.