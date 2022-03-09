Дагестан направил больше 50 тонн гуманитарного груза беженцам Донбасса 

Больше 50 тонн гуманитарного груза из Дагестана получили беженцы из Луганской и Донецкой народных республик.

Об этом рассказал заместитель Секретаря Регионального отделения «Единой России», руководитель регионального исполнительного комитета Партии Магомед Магомедов.

«Стоит отметить, что эта работа проводится совместно с органами исполнительной власти, общественными организациями, благотворительными фондами и просто с неравнодушными дагестанцами из всех муниципальных образований республики, которые готовы в такое нелегкое время для наших жителей в ДНР и ЛНР протянуть руку помощи.

Все наши местные отделения Партии подключились к помощи вместе со всей республикой. В первую очередь мы формируем гуманитарные грузы из продуктов питания длительного хранения, бутилированной воды и медикаментов.

В данный момент формируется перечень необходимых продуктов длительного хранения и медикаменты, которые будут отправлены в самое ближайшее время», — сказал Магомед Магомедов.