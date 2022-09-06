Дагестан намерен развивать туристическую инфраструктуру в связи с ростом турпотока

Об этом стало известно из интервью Главы Дагестана Сергея Меликова «Интерфаксу» на полях ВЭФ.

«Сама тематика – развитие туризма – очень важна, так как турпоток в Дагестан вырос в разы. По данным на август мы приняли более 1,5 млн туристов», – сказал Сергей Меликов.

В связи с этим, по его словам, возникла необходимость развивать инфраструктуру – гостиницы, места размещения, дороги.

«С прошлого года мы занимаемся развитием туристической инфраструктуры, формированием туристических кластеров, которые должны обеспечить приезжающих гостей всем необходимым, начиная от проживания и заканчивая вопросами логистики», – пояснил глава региона.

Он добавил, что в этом вопросе есть поддержка со стороны Правительства РФ и губернаторов других регионов.