Политика

Дагестан налаживает связи с регионами

Оставить комментарий

Врио главы республики отметил важность укрепления добрососедских отношений с регионами, причем не только Северного Кавказа.

Во вторник, на совещании Оперативного штаба, Сергей Меликов предложил не ограничиваться работой лишь с соседними регионами при выполнении совместных проектов. Он отметил, что сегодня внутри России необходимы кроссрегиональные связи. Об этом говорили и на заседании Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ.

Меликов акцентировал, что на Кавказе эта тема особенно актуальна, потому что Кавказ — это «пример осознанной культуры и духовной общности».

Также читают:

Артем Здунов встретился с начальником ГИБДД МВД РФ
Глава Дагестана принял участие в совещании Президе...
Владимир Васильев: "Нельзя допустить самоуправство...
Дагестан делится опытом завершения объектов «незав...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *