Дагестан налаживает связи с регионами

Врио главы республики отметил важность укрепления добрососедских отношений с регионами, причем не только Северного Кавказа.

Во вторник, на совещании Оперативного штаба, Сергей Меликов предложил не ограничиваться работой лишь с соседними регионами при выполнении совместных проектов. Он отметил, что сегодня внутри России необходимы кроссрегиональные связи. Об этом говорили и на заседании Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ.

Меликов акцентировал, что на Кавказе эта тема особенно актуальна, потому что Кавказ — это «пример осознанной культуры и духовной общности».