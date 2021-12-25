Экономика

Дагестан наладит производство кислорода

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Жидкий кислород, который приобрёл особую необходимость с начала пандемии COVID-19, начнут производить в Дагестане. Об этом стало известно 24 декабря на совещании под руководством Председателя Правительства РД Абдулпатаха Амирханова, посвящённом рассмотрению инвестпроекта завода по производству жидкого медицинского кислорода. По словам вице-премьера, те объёмы кислорода, что Дагестан закупает, недостаточны. Преимущество планируемого производства в том, что оно позволит производить не только медицинский кислород, но и азот с кислородом для иных хозяйственных предприятий. Предположительно производственный объект будет размещён в посёлке Тюбе.

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