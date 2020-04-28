Экономика

Дагестан наладит поставки риса в Египет

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В Кизлярском районе строят элеватор вместимостью 40 тысяч тонн. В нем будут хранить рис для отправки в Египет.

ООО «Нива» увеличивает посевные поля до 200 гектаров. Производитель уже экспортирует рис в регионы страны и имеет крепкие торговые связи с Азербайджаном, Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном.

Предприятие расширяет торговлю и открывает торговые точки в городах Дербент, Избербаш, районах Южного Дагестана, а также Махачкале и Хасавюрте.

«Нива» выпускает также пшеницу и люцерну. В сутки центр семеноводчества выпускает до 100 тонн семян и зерен.

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