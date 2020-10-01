Дагестан начнет добычу газа из шельфа Каспийского моря

Это позволит сэкономить на себестоимости и развить сети. Госпрограмма газификации республики поможет также урегулировать давние споры по определению собственников газораспределительных сетей.

По информации Министерства энергетики, в Дагестане есть 1600 километров магистральных газопроводов, 107 станций газораспределения и 2 компрессорные станции.

Сейчас разрабатывается генеральный план газоснабжения. Это позволит привлечь инвесторов в сферу земледелия.

По словам министра и вице-премьера Владимира Лемешко, республика рассматривает вопрос получения газа прямо из шельфа Каспия. Себестоимость топлива будет ниже и это позволит развитию республиканских систем газоснабжения.