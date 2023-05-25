Дагестан на бизнес-миссии в Азербайджане представит туристический потенциал

Центр поддержки экспорта Дагестана с 26 по 30 мая организовывает бизнес-миссию туроператоров в Азербайджан.

Как заявил руководитель Центра поддержки экспорта Руслан Абаскулиев, в рамках бизнес-миссии планируется обсуждение вариантов взаимодействия сразу по нескольким направлениям.

«Главная цель бизнес-миссии — презентовать туристический потенциал Дагестана, показать наши турмаршруты. Во-вторых, уже после этого у наших туристических компаний появится возможность провести деловые переговоры с коллегами из Азербайджана по запуску взаимных туров», — сказал Руслан Абаскулиев.

В состав делегации Дагестана войдут так к туроператоры, как «Адат», «ЭтноМир Кавказа», «Этнотревэл», «Дагтур», «Амиров-Тур». В программу бизнес-миссию также войдет подписание ряда соглашений, в том числе и с шоу-румом Дагестана в Азербайджанской Республике по расширению перечня презентуемых брендов и товаров иностранным импортерам.

Источник: Мирмол