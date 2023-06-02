Дагестан на 52 пункта улучшил позиции в рейтинге административного давления на бизнес

Регион стал лидером в СКФО и заняла 8-ю строчку по стране.

Об этом на заседании Комиссии по увеличению доходов бюджета сообщил Сергей Меликов.

Индекс был подготовлен федеральным бизнес-омбудсменом на основе данных Минэкономразвития России, Росстата, Федеральной службы судебных приставов, Роструда и данных Единого реестра проверок.

По мнению главы республики, несмотря на создаваемые условия и мораторий на плановые проверки, отдельные бизнесмены продолжают работать в «тени»: не оформляют сотрудников, не платят налоги, не узаконивают свою деятельность.

«Бороться с этим можно только одним способом – работать с недобросовестными предпринимателями до тех пор, пока они не будут соблюдать закон, регистрироваться в налоговом органе и выполнять нормативные обязательства», – заявил Сергей Меликов.

Глава республики поручил органам власти с привлечением бизнес-сообщества выработать конкретные меры для решения вопроса.