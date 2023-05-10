Дагестан может ввести альтернативную систему детсадов

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил, что в ближайшем будущем в республике, возможно, появятся альтернативная система дошкольных образовательных учреждений, которая может коснуться 129 населенных пунктов.

Данный вопрос обсуждался в следствии необходимости обеспечить места в садах, яслях, школах для детей, дабы ликвидировать третью смену.

Напомним, что в Дагестане продолжается строительство образовательных учреждений, возводятся 104 школы и 85 детских садов. С 2023-го по 2025 год планируется ввести в эксплуатацию 124 объекта образования, в 2023 году — более 40.