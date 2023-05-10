Дагестан может стать частью «газомоторного коридора» с сетью экологичных заправок

О таких перспективах сегодня на совещании у руководителя республики рассказал первый вице-премьер Манвел Мажонц.

Сейчас коридор проходит от Москвы до Краснодарского края. На всём пути расположены АЗС «Газпрома» с компримированным природным газом (метан).

Компания ставит задачу продлить этот коридор и включить в него регионы Северного Кавказа, в том числе Дагестан.

Метан является самым доступным альтернативным видом моторного топлива. В нём нет вредных примесей, меньше и выброс токсичных веществ, что положительно сказывается на двигателях.

По словам первого вице-премьера, строительство АЗС вдоль автодорог федерального значения является перспективным направлением. Особенно с учётом развития транспортного коридора «Север-Юг».