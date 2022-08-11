Экономика

Дагестан может превысить прошлогодние показатели уборки урожая винограда

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Об этом сообщили в рамках заседания Правительства Дагестана под руководством премьер-министра Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Говоря о том, как обстояла ситуация в сфере виноградарства республики в 2021 году в целом, Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что в прошедшем году дагестанским аграриям удалось собрать рекордный урожай винограда – 238 тыс. тонн, что на 29,1 тыс. тонн больше чем в 2020 году.

Такой показатель является лучшим в стране уже второй год подряд и считается большим достижением Дагестана.

Как сообщил врио председателя Комитета по виноградарству и алкогольному регулированию Шериф Керимханов, в текущем году прогноз по урожаю — свыше 240-250 тысяч тонн солнечной ягоды.

Керимханов отметил и муниципалитеты-лидеры: Дербентский, Карабудахкентский, Каякентский, Магарамкентский районы.

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