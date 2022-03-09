Дагестан может договориться с Казахстаном по поводу экспорта мебели

Казахские торговые представители посетили несколько предприятий мебельной промышленности, одно из которых – мебельная фабрика «РАФ», которая занимается производством столов и стульев. Об интересах Казахстана в дагестанской мебели, свидетельствовало и то, что в составе делегации были представители ТОО «Айдар», которые специализируются на оптовой продаже мебели. Представители Казахстана ознакомились со всем процессом производства мебельной продукции, узнали качество сырья, оценили ценовую политику. Ожидается, что в скором времени будет подписан первый контракт.

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