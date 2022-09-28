Дагестан лидирует по объему оказанной гуманитарной помощи жителям Донбасса

На сегодняшний день направлено свыше 2300 тонн груза.

Из них – свыше 1119 тонн для гражданского населения ДНР и ЛНР, а также 110 тонн для военных – при участии актива регионального отделения «Единой России».

Об этом заявил заместитель секретаря регионального отделения партии Магомед Магомедов.

По его словам, с первых дней начала проведения СВО по поручению главы Дагестана Сергея Меликова отделение партии формирует и отправляет гуманитарные грузы для беженцев, которые находятся в пунктах временного размещения в Ростове, Крыму, а также на освобожденные территории. К сбору гумпомощи подключены все местные отделения партии, органы власти и общественные организации.