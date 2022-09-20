Дагестан — лидер рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни

Агентство РИА Рейтинг на основе данных официальной статистики сформировало рейтинг по приверженности населения здоровому образу жизни. В первой пятёрке четыре субъекта Северо-Кавказского федерального округа.

Первым в списке самых «здоровых» регионов стал Дагестан. Второе и третье место у Чечни и Кабардино-Балкарии, на четвёртом месте Республика Адыгея. Замыкает пятёрку Рязанская область.

Положительной тенденцией стал тот факт, что по сравнению с прошлым годом 77 регионов улучшили свои показатели приверженности здоровому образу жизни. Самый заметный прирост у Карачаево-Черкесии. Республика улучшила свои показатели почти на 12 пунктов.

Важно, что в числе наиболее «здоровых» регионов те субъекты, где сохраняется низкий уровень потребления табачных изделий и спиртосодержащей продукции.