Дагестан исполнил нацпроект «Культура» на 100 процентов

20 января замминистра культуры РФ Ольга Ярилова провела совещание. В режиме ВКС состоялось обсуждение и подведение итогов реализации нацпроекта «Культура», и проектов, реализуемых в регионах.

Дагестан на ВКС представляли первый вице-премьер РД Анатолий Карибов и руководитель Минкульта РД Зарема Бутаева.

По проекту «Культурная среда» приобрели автоклубы для сел и провели капремонт объектов культуры.

Проект «Творческие люди» позволил сотрудникам госучреждений повысить квалификацию, открыть выставки, провести фестивали.

А в рамках проекта «Цифровая Культура» в 2019 году состоялось открытие виртуального концертного зала.

Работы по всем перечисленным проектам проведены в указанные сроки.