Дагестан инициирует законопроект поддержки семей с тремя и более детьми

В Совете Федерации рассмотрят вопрос поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок. С этим предложением выступили на заседании Комитета по социальной политике.

Отмечается, что с 2015 по 2019 годы в Дагестане снижалась рождаемость. В 2020-м году цифра выросла, но этого недостаточно, чтобы достичь к 2024 году суммарного коэффициента, определяемого нацпроектом «Демография». Поэтому семьи республики не могут получить помощь по указанному проекту.

Отметили и то, что в Дагестане сегодня один из самых низких доходов на душу населения. Новая мера поможет многодетным семьям улучшить материальное положение.

В Совете Федерации обращение Дагестана приняли к сведению.