Дагестан имеет большой потенциал развития международного туризма

Республика Дагестан — регион России, который граничит с четырьмя прикаспийскими государствами и имеет большой потенциал развития международного туризма, в том числе круизного.

В советское время, да и после, Каспийскому бассейну в вопросах развития туризма оказывалось почти ноль внимания. На слуху были только Сочи, Крым, Черноморское побережье…

Радует, что хоть сейчас, с опозданием на десятилетия, взялись за разработку концепции строительства пассажирских терминалов в Дербенте и Махачкале с учетом международного потенциала туризма Дагестана.

Предложение руководства Дагестана Ростуризму построить два пассажирских порта в Махачкале и Дербенте для запуска прогулочных теплоходов и ее реализация, поможет развитию международного туризма в регионе и Каспийском бассейне в целом

Кстати, итальянский город Венеция, живет и развивается исключительно за счет речного туризма.

Абдурахман Манафов, зам.гл. редактора газеты «Вести Агула»