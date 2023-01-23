Дагестан и Запорожская область договорились о сотрудничестве в сфере образования

По поручению Главы Республики Дагестан Сергея Меликова представительная делегация выехала в зону проведения СВО, чтобы доставить гуманитарную помощь и встретиться с нашими военнослужащими.

В состав делегации вошли: помощник руководителя АГиПРД Ахмед Абдуразаков, председатель ДРОО «Поддержка курса Главы Республики» Юкрудин Салимханов, его заместитель Сапарч Магомедов, председатель ДРОО «Боевое братство» Магомедрасул Сулейманов. Они посетили Детские дома и госпитали, встретились с представителями Луганской области и министром образования Запорожской области. Итогом встречи стало устное соглашение о сотрудничестве.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/dagestan-i-zaporozhskaja-oblast-dogovorilis-o-sotrudnichestve-v-sfere-obrazovanija/