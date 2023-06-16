Экономика

Дагестан и Запорожье в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве

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16 июня Сергей Меликов провёл встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. В рамках встречи были обговорены возможные пути взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.

Помимо прочего регионы планируют развивать взаимодействие в части дорожно-транспортной инфраструктуры, формирования единой информационной системы в сфере закупок.
В числе других тем обсуждения значился вопрос оказания помощи Михайловскому району. Как отметил Сергей Меликов, поддержка будет оказываться в самых важных сферах, которые напрямую касаются благополучия людей.

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