Дагестан и Ярославская область подписали соглашение о сотрудничестве

На Петербургском международном экономическом форуме Дагестан и Ярославская область подписали договор о сотрудничестве. Регионы будут взаимодействовать в торговле, экономике, культуре, науке и технике.

Договор будет действовать до 2025 года.

В Ярославской области проживает широкая диаспора жителей Дагестана.

В документе прописана разработка совместных проектов, направленных на экономическое и территориальное развитие Ярославской области и Республики Дагестан. Они касаются развития транспортного сообщения между регионами, обмена экономической информацией.