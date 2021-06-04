Политика

Дагестан и Ярославская область подписали соглашение о сотрудничестве

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На Петербургском международном экономическом форуме Дагестан и Ярославская область подписали договор о сотрудничестве. Регионы будут взаимодействовать в торговле, экономике, культуре, науке и технике.

Договор будет действовать до 2025 года.

В Ярославской области проживает широкая диаспора жителей Дагестана.

В документе прописана разработка совместных проектов, направленных на экономическое и территориальное развитие Ярославской области и Республики Дагестан. Они касаются развития транспортного сообщения между регионами, обмена экономической информацией.

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