Дагестан и Всероссийская федерация самбо подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня, 15 июня, на полях ПМЭФ руководитель Республики Дагестан Сергей Меликов и президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев подписали соглашение о сотрудничестве.

Стороны предполагают активно развивать и популяризировать отечественный вид спорта в регионе, а также реализовывать общественно значимые проекты и инициативы, направленные в целом на повышение роли физической культуры и спорта в развитии личности, формировании здорового образа жизни.

Взаимодействие в том числе будет нацелено на развитие инфраструктуры физкультуры и спорта, популяризацию массового спорта и спорта высших достижений, здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи.

Предполагается строительство спортивных сооружений и содержание уже действующих, организация и проведение спортивных мероприятий по самбо, совершенствование профессионального уровня тренерского и судейского состава.

Особое внимание – включению элементов это вида спорта в общеобразовательные уроки физической культуры. В планах также – открытие центральной школы самбо в республике. При этом, учитывая, что самбо признан олимпийским видом спорта, рассматривается возможность дополнительного материального обеспечения, премирования спортсменов и их тренеров.

Один из пунктов подписанного соглашения оговаривает участие региона в реализации таких проектов, как «Zа Самбо», «Самбо в школу», «Самбо в вузы», «Самбо в ГТО», «Адаптивное самбо».