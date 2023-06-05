Дагестан и Узбекистан планируют развивать торгово-экономическое сотрудничество

«На сегодняшний день многие наши предприятия уже являются действующими экспортерами и имеют большое желание и возможности для расширения сотрудничества, в том числе предусматривающие строительство плодоовощехранилищ, теплиц и создания мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции», — сказал глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Вместе с тем, председатель правительства республики предложил рассмотреть возможность участия представителей Дагестана и Узбекистана в туристических выставках, форумах, фестивалях.

Одним из важных аспектов, по словам Абдулмуслимова, остается также научно-образовательное и культурное сотрудничество между ВУЗами, взаимодействие институтов гражданского общества и общественных объединений, сотрудничество в сфере духовно-просветительской деятельности.