Дагестан и Таджикистан обговорили сотрудничество на новом уровне

16 марта зампредседателя Правительства РД Батыр Эмеев принял участие в ВКС с зампредседателя Согдийской области Таджикистана — Анваром Якуби, в рамках которого рассмотрели возможности взаимосотрудничества.

По словам Батыра Эмеева, сегодня торгово-экономический оборот между двумя субъектами остаётся невысоким. В пример он привёл 2020 год, за который объем товарооборота между Дагестаном и Таджикистаном составил всего 173 тысячи долларов. Причём весь товар — рис.

На фоне существующего уровня взаимодействия Батыр Эмеев предложил пути перспективного сотрудничества. В частности, оборот мяса, напитков, обуви, услуги тепличного строительства. Кроме того, были предложены и пути укрепления связей на культурном, спортивном уровнях.