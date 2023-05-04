Экономика

Дагестан и Сбербанк договорились совместно развивать цифровые технологии и ESG

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Соглашение подписали Глава Республики Дагестан Сергей Меликов и председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников на площадке КИВ.

Что планируется:
сотрудничать в целях развития технологий искусственного интеллекта и стимулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности;
внедрять и развивать передовые технологии и сервисы;
создать в регионе условия для последовательного перехода к модели устойчивого развития.

«Мы уже не первый год сотрудничаем со Сбером. За это время банк стал для республики надёжным партнёром, вместе с которым мы решаем многие вопросы, связанные в том числе с инвестиционной деятельностью, развитием бизнеса, повышением уровня жизни людей», — сказал глава региона.

Анатолий Песенников: «Подписанное сегодня соглашение станет очередным этапом в нашей совместной работе по развитию и внедрению цифровых технологий в различные сферы жизни и реализации ESG-проектов во многих направлениях».

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