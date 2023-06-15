Дагестан и Российский футбольный союз расширяют сотрудничество

Сегодня, 15 июня, руководитель Республики Дагестан Сергей Меликов и Президент Российского футбольного союза Александр Дюков подписали соглашение о развитии футбола в республике.

Оно в том числе нацелено на укрепление материально-технической базы для занятий футболом, приобретение и устройство искусственных покрытий для футбольных и мини-футбольных полей, создание условий для развития детско-юношеского футбола.

Главной задачей сотрудничества является популяризация футбола и в целом здорового образа жизни в регионе, а также повышение доступности данного вида спорта для широких масс.

Помимо прочего, стороны заявили о намерении приступить к реализации совместного проекта по созданию на территории региона футбольного центра, состоящего из медико-восстановительного комплекса, футбольных полей с искусственным покрытием и других объектов.

Республика берет на себя решение вопросов, связанных с выделением земельных участков, проведением проектно-изыскательских работ и разработкой проектно-сметной документации, строительством и благоустройством спортивных объектов.

Футбольный союз намерен заняться укладкой футбольных полей с искусственным покрытием, используя собственные комплектующие материалы, а также содействовать в строительстве медико-восстановительного центра и иных объектов.

Напомним, ранее республика договаривалась о сотрудничестве с Министерством спорта РФ и Российским футбольным союзом. Документ определял вектор развития игры по следующим основным направлениям: инфраструктурное, спортивно-массовое, кадровое, а также содействие в развитии профессионального футбола.

За два года построены полноразмерные футбольные поля с искусственным покрытием в Кизляре и Избербаше, селах Табасаранского и Бабаюртовского районов, а также десятки мини-футбольных площадок. Самым массовым на сегодняшний день стал проект Школьной лиги Дагестана: во втором розыгрыше принимало участие более 250 тысяч футболистов-школьников.

Впервые в истории РФС лицензирование тренеров по самой важной и массовой категории – «С» будет проходить в Дагестане с сентября по ноябрь 2023 года. Сразу 30 специалистов футбола получат возможность пройти обучение дома. Совместно с ФК «Динамо» Федерация провела 5 семинаров для тренеров с участием выдающихся российских специалистов футбола.