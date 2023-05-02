Дагестан и Росагролизинг подписали соглашение о сотрудничестве

Документ в первый день Кавказской инвестиционной выставки скрепили своими подписями глава Дагестана Сергей Меликов и гендиректор компании Павел Косов.

«Росагролизинг с 2008 года инвестировал в Дагестан свыше 2 млрд рублей и поставил на поля республики 971 сельхозмашину. В планах – расширять сотрудничество с республикой, реализовывая как крупные инвестиционные проекты, так и проекты, направленные на техническую модернизацию дагестанского агропрома», — отметил Павел Косов.

Сергей Меликов:

«Мы видим, что с каждым годом интерес аграриев Дагестана к льготным лизинговым программам только растёт. Если в 2016 году на долю «Росагролизинга» приходилось 11% закупок техники, то в прошлом году этот показатель достиг 55,6%. Сегодняшнее соглашение позволит ещё больше расширить сотрудничество с «Росагролизингом», модернизировать наши предприятия, а значит – и дальше улучшать показатели в сфере сельского хозяйства, которыми мы по праву гордимся».