Дагестан и ПАО «РусГидро» подписали соглашение о технологическом партнерстве

В Санкт-Петербурге в рамках международного экономического форума состоялось подписание соглашения о технологическом партнерстве и разработке долгосрочной программы использования водных ресурсов на территории Республики Дагестан. Документ подписали Глава РД Сергей Меликов и председателем правления — генеральный директор ПАО «РусГидро» В. В. Хмарин. Это соглашение позволит развивать долгосрочное и эффективное сотрудничество не только в гидроэнергетике, но и в области комплексного использования водных ресурсов республики, применять лучшие практики для снижения нагрузки на окружающую среду и создания цифровой экосистемы при реализации проектов. Осуществлять совместные проекты, используя инжиниринговый потенциал ПАО «РусГидро», обмениваться идеями, информацией, опытом проведения совместных семинаров, конференций и т.д.

Источник: Мирмол