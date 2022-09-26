Дагестан и ОАЭ наводят мосты дружбы между народами

Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации приглашает махачкалинцев и гостей столицы посетить «Дни культуры ОАЭ», которые пройдут в Республике Дагестан. Место и время проведения: г. Махачкала, парк на Родопском бульваре, площадка перед Аварским театром, 28-29 сентября, с 11:00 до 17:00.

Вниманию посетителей будут представлены основные мероприятия в рамках «Дней культуры ОАЭ»:

выступление коллектива народного творчества Шарджи;

театрализованное представление со старинными свадебными обрядами ОАЭ;

выставка антиквариата, изготовление кукол, изготовление элемента традиционной мужской одежды «аль-фарруха», изготовление элемента традиционной женской одежды «аль-талли», роспись хной;

макет, демонстрирующий Эмираты в старину;

выставка картин о наследии ОАЭ;

уголок для фотосессии (можно будет примерить традиционные эмиратские женские, мужские и детские костюмы);

уголок гостеприимства (с возможностью попробовать кофе и другие популярные блюда ОАЭ).