Дагестан и «Корпорация Туризм.РФ» договорились о сотрудничестве

Сегодня во Владивостоке, на площадке Восточного экономического форума, Дагестан и «Корпорация Туризм.РФ» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ скрепили подписями глава региона Сергей Меликов и генеральный директор корпорации Сергей Суханов. На церемонии присутствовал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Основная цель соглашения – долгосрочное взаимодействие сторон в сфере развития туризма, туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства в Дагестане в рамках национального проекта, в том числе: развитие внутреннего и въездного туризма в регионе, создание и развитие туристских территорий, увеличение внутреннего туристического потока, обеспечение социально-экономического развития России и Дагестана.

В рамках реализации соглашения планируется создание условий для формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного туристского продукта на внутреннем и международном туристских рынках, усиление социальной роли туризма и обеспечение доступности туристских услуг, отдыха и оздоровления для граждан.

Документ будет действовать в течение пяти лет с даты подписания.