Дагестан и Калмыкия расширяют сотрудничество в сфере АПК

На полях ПМЭФ прошла встреча Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова с премьер-министром Республики Калмыкия Гиляной Босхомджиевой. Стороны говорили о взаимодействии в вопросе развития овцеводства и других отраслей АПК.

Напомним, что накануне премьер Дагестана обсуждал проблему опустынивания земель с Главой Калмыкии Бату Хасиковым

«Республика Калмыкия точно такой же овцеводческий и сельскохозяйственный край, с которым у Дагестана одинаковые проблемы и перспективы.

От нашего взаимодействия зависит успех двух республик и для нас это очень значимо», — сказал Абдулмуслимов.

В свою очередь, Гиляна Босхомджиева отметила, что калмыкский народ испытывает большое уважение к дагестанцам и всегда готов к совместной работе во благо братских регионов. «В мире и согласии мы трудимся и живем, и за нашей интеграцией и дружбой огромное будущее», — подчеркнула она.

В завершение Абдулмуслимов преподнёс коллеге памятные подарки — сувениры и книги, выпущенные в честь юбилея Расула Гамзатова, а также пригласил посетить праздничные мероприятия, приуроченные к 100-летию поэта.