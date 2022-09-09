Экономика

Дагестан и Калининградская область заняли первое место в списке лучших туристических мест по версии сервиса SuperJob, обойдя в рейтинге Краснодарский край и Крым

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Исследование основано на опросе 2,4 тыс. человек, посещавших основные курорты страны в течение последнего года.

Респондентов попросили назвать сильные и слабые стороны главных направлений для отдыхающих по четырем критериям: инфраструктуре и сервису, соотношению цен и качества услуг, чистоте общественных мест и отношению к природе, а также по отношению местных жителей к туристам.

Первое место в рейтинге заняла Калининградская область, набравшая в совокупности 16,5 баллов из 20 возможных. С небольшим отставанием (16 баллов) идёт Республика Дагестан, получивший максимальные оценки в рейтинге за гостеприимство местных жителей и за соотношение цен и качества услуг (4,3 и 4,0 балла соответственно).

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