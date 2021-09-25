Дагестан и Кабардино-Балкария представили Александру Новаку проекты экономического развития

Александр Новак провел совещание в Координационном центре Правительства РФ, где Сергей Меликов и его коллега Казбек Коков презентовали приоритетные направления моделей экономразвития субъектов РФ.

Участие в совещании приняли также руководитель Минэкономразвития РФ Максим Решетников и представители министерств и профильных ведомств РФ.

Максим Решетников отметил приоритетность комплексного развития республик СКФО.

Руководители обоих регионов отметили, что во время подготовки моделей экономразвития регионов выявился высокий уровень зависимости экономики субъектов от бюджетного сектора, а регионального бюджета — от федерального, наряду с высокой безработицей и неформальной занятостью.

Кроме того, внимание было уделено и модернизации ЖКХ, туризма, агропромышленного комплекса и сельского хозяйства и т.д.

Следует отметить, что Минэкономразвития развивает всесезонные туристско-рекреационные комплексы «Эльбрус» и «Дербент».

Приоритетные проекты должны быть реализованы до 2030 года.