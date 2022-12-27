Дагестан и Ингушетия налаживают сотрудничество

Сергей Меликов провел рабочую встречу с главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым.

Обсуждали перспективы сотрудничества по ряду направлений. Также речь шла о взаимодействии в сфере промышленного производства.

В частности, Сергей Меликов и Махмуд-Али Калиматов наметили шаги по линии поставок лифтового оборудования, взаимообмена специалистами для новых производств.

«Сегодня у нас развивается обувная отрасль, налажен пошив спецформы для военнослужащих, запущены высокотехнологичное светодиодное производство и комбинат детского питания. Мы реанимируем промышленные предприятия республики и хотим взаимодействовать с Дагестаном в этом плане. Регион большой и серьезный, хотелось бы наладить взаимовыгодное сотрудничество», – сказал глава Ингушетии.

Сергей Меликов выразил готовность к совместной работе: «Рад Вас видеть в республике и как доброго соседа, и как человека, к которому отношусь с большим уважением. Мы готовы идти рука об руку с Ингушетией по всем направлениям. Есть у нас и производство обуви, мы также планируем наладить и текстильное производство. На мой взгляд, кооперация сегодня очень важна, в том числе в части обеспечения всем необходимым наших военнослужащих. Кроме того, мы готовы предложить экологически чистые продукты для вашего комбината детского питания и другую продовольственную продукцию для переработки. Думаем, логистически это будет выгодно и вам, и нам», – отметил Глава Дагестана.

Махмуд-Али Калиматов пригласил Сергея Меликова в ближайшее время посетить Ингушетию и лично ознакомиться с потенциалом сотрудничества.