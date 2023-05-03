Дагестан и «Газпром» договорились о дальнейшем сотрудничестве на площадке КИВ

Документ скрепили подписями Глава Республики Дагестан Сергей Меликов и гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

На встрече обсудили ход догазификации, тему безопасного использования газа в быту, консолидацию газовых сетей и вопросы, связанные с работой единого оператора теплоснабжения Дагестана.

Сергей Густов: «На первый план выходят вопросы безопасного использования газа в быту и надежной эксплуатации газопроводов. Вместе с властями республики мы продолжаем плотное взаимодействие по данным направлениям: ведем совместную работу с потребителями по техническому обслуживанию газового оборудования, ликвидируем самовольные подключения, консолидируем и инвентаризируем газовую инфраструктуру для дальнейшего использования».

Сергей Меликов: «В последние годы Дагестан активно сотрудничает с «Газпромом». Например, в прошлом году нам удалось полностью выполнить план по догазификации, продолжаем работу по консолидации газовых сетей. В ближайшие годы мы газифицируем свыше 200 населенных пунктов в 27 районах Дагестана. Всё это было бы невозможно без заинтересованности обеих сторон в решении вопросов, которые долгие годы оставались без внимания. Уверен, уже тысячи дагестанцев ощутили изменения в лучшую сторону».