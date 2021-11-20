Политика

Дагестан и Фонд ЖКХ подписали дополнительное соглашение по досрочному расселению из аварийного жилья

Оставить комментарий

19 ноября прошло очередное заседание по вопросу реализации адресной программы переселения граждан из аварийного жилья. Заседание вёл Абдулпатах Амирханов. Подробно были рассмотрены этапы реализации программы с 2013 по 2017 и с 2019 по 2024 годы. Также Абдулпатах Амирханов напомнил о соглашении с Фондом ЖКХ, в рамках которого аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года, будет расселено досрочно.

Постановительная часть заседания завершилась поручениями муниципалитетам о завершении программы.

Также читают:

На один из УИКов Буйнакского района голосующая при...
Министр сельского хозяйства РД прокомментировал По...
Владимир Васильев принял участие в 45 сессии НС РД
Обсудили вопросы по обеспечению безопасности в пер...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *