Дагестан и Фонд ЖКХ подписали дополнительное соглашение по досрочному расселению из аварийного жилья

19 ноября прошло очередное заседание по вопросу реализации адресной программы переселения граждан из аварийного жилья. Заседание вёл Абдулпатах Амирханов. Подробно были рассмотрены этапы реализации программы с 2013 по 2017 и с 2019 по 2024 годы. Также Абдулпатах Амирханов напомнил о соглашении с Фондом ЖКХ, в рамках которого аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года, будет расселено досрочно.

Постановительная часть заседания завершилась поручениями муниципалитетам о завершении программы.