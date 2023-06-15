Дагестан и Чувашия обновили сотрудничество

Сегодня, 15 июня, на площадке дагестанского стенда руководитель Дагестана Сергей Меликов подписал соглашение о сотрудничестве с Главой Чувашской Республики Олегом Николаевым.

Предполагаемые направления взаимодействия, такие как торгово-экономическое, научно-техническое, социальное и культурное, расширят более ранние договоренности о взаимодействии двух субъектов.

Соглашение, подписанное в 2003 году, было нацелено на развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества и создание благоприятных условий для хозяйствующих субъектов регионов. Новый документ актуализирован, исходя из современных реалий социально-экономического развития республик.

В настоящее время Чувашия в том числе проявляет интерес к промышленной продукции Дагестана. Так, например, предприятия этой республики сотрудничают с ООО «Салаватстекло Каспий». А Дагестан заинтересован в поставке чувашских санитарно-технических изделий из керамики.

На сегодняшний день у Дагестана налажены межрегиональные связи со многими российскими регионами. Республика сотрудничает с ними практически во всех сферах деятельности: экономика, образование, культура, спорт, туризм, здравоохранение, социальная защита населения, организуются и проводятся фестивали и конкурсы, научно-практические конференции. На общественных началах в 33-х субъектах России работают представители регионального правительства.