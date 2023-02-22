Экономика

Дагестан и Азербайджан обменяются промышленным опытом

Оставить комментарий

В рамках рабочего визита в Азербайджан, Председатель Правительства Дагестана посетил полимерный завод»SOCAR». Данное предприятие специализируется на производстве полипропилена и полиэтилена высокой плотности.

Премьер-министр Дагестана посетил и другие предприятия. В ходе экскурсии Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил большой потенциал развития промышленного производства в Азербайджане, а также обозначил министру промышленности Дагестана Низаму Халилову направления, по которым республика может перенять промышленный опыт Азербайджана.

Также читают:

Предприятиям Дагестана отсрочили уплату налога на ...
Абдурахман Махмудов посетил протезно-ортопедическо...
В Нацпарке "Самурский" будет построен визит-центр
Аэропорт Махачкалы в 2018 году установил рекорд

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *