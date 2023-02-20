Дагестан и Азербайджан нарастят сотрудничество в сфере сельского хозяйства

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов провел встречу с министром сельского хозяйства Азербайджанской Республики Инамом Каримовым.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о сотрудничестве республик в сфере агропромышленного комплекса, увеличения товарооборота, обмена опытом в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в использовании инновационных технологий в сельском хозяйстве, в части осуществления сотрудничества в области аграрных исследований и аграрного образования.

За январь — сентябрь 2022 года товарооборот между Республикой Дагестан и Азербайджанской Республикой составил 12,126 млн долларов (темп роста 134%), в том числе экспорт – 10,311 млн долларов (темп роста 209%), импорт – 1,815 млн долларов (темп роста 44%). За 2021 год в целом товарооборот между республиками составлял 12,48 млн долларов.

Кроме того, двумя крупными производителями — ОАО «Денеб» и ООО «Завод минеральных вод «Рычал-Су» осуществляются в Азербайджанскую Республику поставки безалкогольных напитков.

В свою очередь, из Азербайджана в Россию ввозится сельскохозяйственная продукция, преимущественно фрукты и овощи.

Азербайджанские компании имеют большой опыт в строительстве логистических комплексов, в связи с чем реализация совместных проектов в Республике Дагестан имеет благоприятную перспективу взаимовыгодного сотрудничества.

Отдельно стороны обсудили вопросы сотрудничества в области производства, хранения, доработки и упаковки плодов и овощей, в том числе защищенного грунта, а также переработки сельскохозяйственной продукции.