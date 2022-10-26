Дагестан и Архангельск получат субсидию на строительство 4 мусорных завода мощностью 1 млн тонн

Три проекта в Дагестане и один в Архангельске по созданию новых объектов обращения с твердыми коммунальными отходами мощностью 1 млн тонн в год получат поддержку государства. Как сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев, субъекты РФ получат субсидию на выплату капитального гранта — средства будут доведены региональным бюджетам из федерального.

В Дагестане планируются к строительству три мусоросортировочных комплекса, на 250 тысяч тонн в год — в Хасавюртовском районе, на 500 тысяч тонн — в Карабудахкентском районе и на 200 тысяч тонн — в Дербентском районе. В Архангельской области будет построен комплекс обработки и утилизации ТКО мощностью 70 тысяч тонн в год в Котласском районе.

«Чтобы получить субсидию, субъекты РФ должны были соблюсти ряд критериев и требований. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта РФ должен быть менее 0,75, концессионное соглашение заключено не ранее 1 января 2022 года, также обязательно было наличие в концессионном соглашении обязательств концедента по финансированию части расходов на создание (реконструкцию) объекта по концессионному соглашению, расходы на которые и софинансируются за счет средств субсидии», — сообщил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Кроме того объект должен быть включен в территориальную схему обращения с отходами. Также необходимо наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащего заключение о достоверности определения сметной стоимости, подтверждающего стоимость создания объектов.