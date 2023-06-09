Дагестан готовится к проведению Чемпионата России по спортивной борьбе

Сегодня, 9 июня, под руководством премьера Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению Чемпионата России по спортивной борьбе среди мужчин и женщин в Республике Дагестан.

Глава кабмина Дагестана напомнил, что решение провести чемпионат России по спортивной борьбе в дагестанском Каспийске было принято и озвучено руководством Федерации спортивной борьбы России еще в феврале.

Чемпионат будет проходить с 19 по 25 июня во Дворце спорта и молодежи им. А.Алиева в Каспийске. Участниками соревнований станут около 600 спортсменов со всей страны.

«Дагестан живет вольной борьбой. Для нас большая честь и огромная ответственность провести в нашей республике столь крупное спортивное мероприятие, которое дает возможность спортсменам более чем из 45 регионов Российской Федерации продемонстрировать свое мастерство в духе здорового соперничества и атмосферы дружбы.

Уверен, что данные соревнования пройдут на высоком организационном уровне, послужат дальнейшему развитию спортивной борьбы в Российской Федерации, укреплению дружеских связей между спортсменами нашей страны и оставит в памяти участников и болельщиков яркие воспоминания на долгие годы», — сказал Абдулмуслимов.

Он также отметил, что в Дагестане ежегодно проводится большое количество всероссийских и международных спортивных мероприятий.

За последние годы в республике проведены 12 первенств и чемпионатов России по различным видам спорта, первенство Европы по вольной, греко-римской борьбе и грэплингу, кубок мира и суперкубок по вольной борьбе, чемпионат мира по боевому самбо.

«Чемпионат России по спортивной борьбе – еще одна возможность для нас проявить дагестанское радушие и гостеприимство, показать спортивный, туристический, культурный потенциал Республики Дагестан», — подчеркнул премьер–министр.

Далее глава кабмина передал слово министру по физической культуре и спорту РД Сажиду Сажидову, который выступил с информацией о проделанной работе по подготовке к чемпионату.

По словам Сажидова, в рамках подготовки к мероприятию ровно месяц назад была создана межведомственная рабочая группа по проведению чемпионата России 2023.

«10 мая 2023 года во Дворце спорта и молодежи им. Али Алиева проведено заседание межведомственной рабочей группы с участием представителей органов исполнительной власти Республики Дагестан, Федерации спортивной борьбы РД, гостиничных комплексов и транспортной организации, на котором обсуждался вопрос об утверждении Регламента Чемпионата, Плана мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата.

В целях оперативного реализации мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата на базе Дворца спорта и молодежи им. А. Алиева создан оперативный штаб. Определенны места размещения и питания участников, судей и почетных гостей Чемпионата. Подготовлен проект сценария церемонии торжественного открытия Чемпионата. Подготовлен проект плана мероприятий подготовки и проведения Чемпионата и направлен на согласование в министерства и ведомства Республики Дагестан», — доложил Сажидов.

Помимо этого, также были озвучены задачи, которые еще предстоит решить. В качестве наиболее значимых, руководитель Минспорта РД отметил: аккредитацию участников, судей, тренеров, СМИ, почетных гостей, работников, ответственных за организацию и проведение Чемпионата, запуск билетно-пропускной системы, реализацию электронных билетов через сеть «интернет» и через кассы стадиона «Анжи-Арена» и стадиона им. Е. Исинбаевой , а также разработку плана мероприятий по ограничению движения транспортных средств по проспекту Акулиничева от стадиона «Анжи-Арена» до улицы Халилова г. Каспийск.

Выслушав министра, Абдулмуслимов еще раз отметил масштаб и значимость мероприятия, и подчеркнул, что чемпионат должен пройти на высоком организационном уровне.

Подводя итоги, глава кабмина поручил всем ответственным органам оказать необходимую поддержку Минспорту РД в подготовке к соревнованиям.