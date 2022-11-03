Дагестан готовится к проведению акции «Ночь искусств 2022»

Ежегодное культурное вседагестанское мероприятие «Ночь искусств — 2022» в этом году пройдёт приуроченным ко Дню единства и будет освещать тему «Наши традиции».

Ежегодно все культурные организации создают особую программу под акцию. Так и в этом году 4 ноября «Ночь искусств» даст старт с разных площадок: в Русском театре выступят симфонический оркестр и солисты оперы и балета Дагестанского театра; Лакский театр даст свободный вход на спектакль «Смешные истории» А.Чехова; Аварский театр продемонстрирует «Четрэыре жениха Деляфруз»; Даргинский театр порадует зрителей спектаклем «Аршин мал алан», не останутся в стороне и Ногайский театр, Театр поэзии, Театр кукол, Лезгинский, Азербайджанский, Табасаранский театры.

Ноябрь обещает для Дагестана насыщенную культурную программу разного характера.