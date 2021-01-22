Дагестан готовится к борьбе с саранчой

Саранча в сельском хозяйстве определена в категорию особо опасных вредителей. Минсельхозпрод Дагестана создал оперштаб для координации мероприятий для уничтожения саранчовых вредителей. Оперштаб включает специалистов Минсельхозпрода, ФГБУ «Россельхозцентра», начальников Управлений сельским хозяйством муниципалитетов, где данные мероприятия актуальны.

По результату анализа земли за прошлый год отложенные яйца вредителей обнаружены на 75 000 гектарах, которые принадлежат 23 муниципалитетам северного Дагестана.