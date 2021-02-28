Дагестан готовит масштабную культурную программу к Дням Дагестана в Совете Федерации

1, 2 и 3 марта объявлены официально Днями Дагестана в Совете Федерации РФ в честь 100-летия со дня образования ДАССР. В этот период Дагестан должен успеть презентовать все стороны развития: промышленность, сельское хозяйство, сферу туризма. Деловую часть дополнит культурная программа: ряд организаций культуры республики представит свои номера.

В частности, в Москву представлять Дагестан поедет ансамбль танца «Лезгинка» со своими лучшими номерами и чем-то новым — постановкой «Горский танец». Поедет также Национальный музей Дагестана им. А.Тахо-Годи с множеством наград периода советской истории республики и другими историческими ценностями.

Поедет также и музей изобразительных искусств им. П.С.Гамзатовой. Огромный фонд живописи продемонстрирует разные этапы развития Дагестана. Здесь также будут представлены ювелирные изделия, керамика, медно-чеканные изделия, произведения искусства из дерева, камня и металла, а также ковры — традиционное достояние.